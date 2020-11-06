台灣女星郭碧婷去年底與香港娛樂大亨向華強之子向佐結婚，1年內喜懷女兒，在中秋節當天迎接寶貝的誕生，除了丈夫向佐在旁陪伴，公婆向華強、陳嵐夫婦也特地飛台探望。隔了一個多月，郭碧婷產後身形被月子中心公開，引起網友討論。

郭碧婷去年曾在台灣公開亮相，產前身材纖細。（圖／中時資料照）

郭碧婷入住的北市月子中心4日PO出向佐、郭碧婷與工作人員的大合照，畫面中，郭碧婷頂著黑色漁夫帽，身穿寬鬆的休閒服，雖然素顏但氣色紅潤，臉型也沒有太大變化，看來產後恢復得不錯。而向佐戴著黑色棒球帽，穿著墨綠色外套，站在郭碧婷身後輕摟愛妻。

同時，月子中心揭露夫妻倆私下相處情形，表示兩人貴為明星，行事風格卻很低調，但仍可從小動作看到他們感情很甜蜜，「在館內總是十指緊扣，如膠似漆、形影相隨，恩愛畫面令人羨慕。」最後獻上真摯祝福夫妻倆得女。

根據陸媒報導，向太受訪時誇讚金孫遺傳到她和郭碧婷的大眼睛，五官非常精緻漂亮，由於出生日期是中秋節，小名就取港式月餅「小奶皇」。向太還透露，郭碧婷已經答應她會為向佐生三個孩子，原本要蓋別墅答謝郭碧婷，但蓋房子需要三年，便改為送一套豪宅給媳婦。

向太為郭碧婷買下豪宅。（圖／微博@向佐）

(中時新聞網)