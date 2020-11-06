常在網路直播、自封「蘆竹王陽明」的男子李威德，多次因脫序行為惹議。3年前他偷拍自己與前女友、未成年女網友的性愛過程並於網路散布，最高法院今年8月將他重判12年8月定讞，其中10年須入獄服刑。未料李威德潛逃未到案遭到桃園地檢署通緝，桃園警方昨晚在其藏匿處逮捕歸案，立即解送地檢署發監執行。

27歲李威德曾在網路教粉絲施用毒品及笑氣，涉偷拍案遭羈押期間，會客時他又偷拍比出勝利手勢，還要求親友PO網炫耀。

移審交保後，去年李威德開車被警員攔檢，還故意從後面對警員模擬猥褻姿勢，並拍照PO網，警方震怒逮人。

2017年初，李偷偷將女性友人存在手機裡與他人的性愛影片，上傳到網路平台，用不堪的言語辱罵，被害女子報案；檢警追查，赫然從他租屋處，搜出檔案容量多達300G的性愛影片，其惡行被形容是富少淫魔李宗瑞的翻版。辦案人員發現，李瞞著女友以電腦視訊鏡頭，偷拍2人性愛影片，分手後他還恫嚇對方，後來他上網結識多名女網友並偷拍性愛過程，再上傳到Youtube、臉書和Line群組，共有5名女子遭偷拍並散布，其中2女當時都未滿18歲，最小才15歲。

檢方依妨害祕密等罪將李男起訴，歷審都認為，李男的犯行造成少女和被害女子受到極大畏懼和痛苦，依兒童及少年性剝削防制條例等罪從重量刑，將他判囚10年，另有2年8月可易科罰金；案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時新聞網)