劉玲慧表示，去年首次帶領技藝競賽的同學們，徒步走到仁和宮向媽祖稟報，祈求考試順利，沒想到一舉拿下10個獎項，創下校史新高。（吳建輝攝）

同學寫下自己將應試或比賽的項目，並希望媽祖能保祐考試順利、再創佳績。（吳建輝攝）

彰化縣二林工商校長劉玲慧，6日下午率領百名將參加今年技藝競賽及學測的考生們，從學校徒步行走至鎮上的三級古蹟仁和宮，向天上聖母-二林媽祈福，保佑考試順利，劉玲慧表示，去年首次帶領技藝競賽的同學們，徒步走到仁和宮向媽祖稟報，祈求考試順利，沒想到一舉拿下10個獎項，創下校史新高，因此今年考試前，老師與同學也希望能夠在走到仁和宮，希望媽祖再次保佑所有考生，考試順利、再創佳績。

今天不管是技藝競賽的選手，還是學測倒數的考生們，各個在殿前雙手合十、恭念疏文祈求比賽或考試順利，廟方也貼心準備文昌筆及狀元糕，希望所有考生、選手都能變成狀元，搭配文昌筆就像是有如神助一樣，考運亨通。

劉玲慧說，往年其實都會帶領參加學測的考生，徒步走到距離學校1.5公里遠的仁和宮，向二林媽稟報希望保佑考試順利，去年首次帶著技藝競賽的選手們，到仁和宮參拜，沒想到一共拿下1金手獎，9個優勝，創下近十年來最佳成績，因此今年說什麼也要到仁和宮，再次祈求媽祖庇佑。

同為二林工商校友的仁和宮主委謝柳表示，聽聞校長說去年媽祖有保佑，拿下很好的成績，他也相當高興，他認為媽祖必定會保祐二林子弟，但也叮嚀所有考生，除了媽祖的庇佑，同學們自己也必須做好應試的準備，這樣一定能心想事成，祝福所有考生，選手，都能獨佔鰲頭，再創佳績。

(中時 )