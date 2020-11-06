台北市長柯文哲（左）6日接受市政總質詢。（摘自柯P直播）

去年北市內湖有托嬰中心疑虐待或照護不周，導致有嬰兒死亡，市議員游淑慧提案在托嬰中心加裝「雲端視訊系統」，結果市府「沒叮沒當」，她痛批台北慢3拍，新北市今年率先推動托嬰監管雲，這就是為何新北市長侯友宜民調比起台北市長柯文哲是天上、地下。柯文哲對此回應，可找幾家試辦，但現階段不贊成全面推廣。

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，游淑慧指出，去年內湖有一個托嬰中心，因疑似虐待或照護不周導致有嬰兒過世，因為嬰兒不會講話，幼兒園小孩還會說自己被欺負、霸凌，當時5月她向市府提案要求全市托嬰中心加裝雲端視訊系統，讓家長隨時可以看自己小孩狀況。

游淑慧表示，結果市府沒理會她，換了2、3個社會局長，新北市今年率先推動了，台北慢3拍，「你當市長做了5年，人家第1年」，為何民調一個天上、一個地下，人家變總統最有利候選人，因為柯文哲「沒叮沒當」。

她說，國外很多都有視訊系統，讓家長看自己的小孩，建議市府由公而私試辦，如果家長覺得安心，就可進一步要求私人托嬰場所裝設。

對此，社會局長周榆修回應，市府可以試辦，但跟民調無關，這就是該做就做，在兼顧隱私的前提下，朝試辦方向以公托來試逐步修正。

柯文哲說，內部討論過，以做醫生立場，不喜歡加護病房每個病人都被拍攝，要有互信關係，用監視器去看，也不是只有照到自己的小朋友，如果家長同意，可找幾家來試辦，但現階段不贊成全面推廣。

(中時 )