南投縣竹山鎮多處水利和溪水洪泛問題待整治，包括福興里的排水改善工程，影響帶地民眾生活品質；秀林里大湖底野溪也待進一步整理，縣長林明溱5日親自前往會勘，並允諾會指揮相關單位，儘速完成修善盤整。

林明溱5日在縣議員黃東灝、吳瑞芳、游顥、蔡孟娥、秀林里長林坤裕、福興里長林其發及眾多關心地方環境的民眾同行下，先後會勘竹山鎮兩處亟待改善的地方，允諾將籌措約120萬改善。

林明溱指出，福興里過溪國小附近的鯉南路162巷區域，周邊排水溝常堵塞不通，在聽取地方居民的反映及心聲後，已指示工務處，依照巷道的地勢改善更新排水流路，林明溱說將籌措約63萬元發包這段排水溝改善的工程，盼徹底解除該巷道逢下雨經常淹水，寸步難行的問題。

另外林明溱一行也前往竹山鎮秀林里嶺腳一號橋上游的大湖底野溪，當地人指出，大湖底野溪左側護岸基礎遭掏空嚴重，加上舊嶺腳一號橋的橋墩阻礙了水流，溪洪常直衝右岸導致農地流失。林明溱說，已指揮農業處水保科，規劃建設長36公尺、高2公尺的護岸，並疏整河道同時移除舊橋墩，期盼可徹底免除這處野溪的洪泛威脅，預估投入約56萬元的經費。

(中時 )