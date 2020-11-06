新冠肺炎疫情延燒，為聚焦疫情對醫療產業現況的衝擊、挑戰與契機林口長庚紀念醫院、長庚大學今舉辦「COVID-19新冠病毒研討會」，長庚決策委員會主委程文俊表示，新冠肺炎疫情以來，長庚發表了超過60篇論文，為國際的防疫帶來貢獻，今日的研討會集結了各方專家，盼大家合力為國民健康做出努力。

「COVID-19新冠病毒研討會」，邀請到副總統賴清德、疾管署長周志浩、科技部生科司長陳鴻震、台灣大學副校長張上淳以及長庚大學校長包家駒親臨致詞。

今日的研討會由程文俊拉開序幕，程文俊表示，新冠肺炎疫情爆發以來，衛福部到各醫院無不戰戰兢兢來面對這個世紀的大挑戰。長庚醫院在林口收治的重症病人佔全國14％，曾使用呼吸器者有17％ ，使用葉克膜的7人 中長庚收治的就佔了3人，而病毒檢驗佔全國總量21％，包括磐石艦、養護中心的檢驗都是徹夜進行，讓大家馬上了解。

程文俊表示，這段時間以來，長庚發表了60多篇的論文，這對國際的防疫也帶來了貢獻，蔡總統也給我們辦發獎章。如今疫情告一段落，我們集結專家學者進行總整理，大家團結合作為國民健康做出努力。

長庚大學校長包家駒表示，我們年初與新冠病毒見面時，對病毒還不了解，這個病毒實在太新，知道的太少，如今美國、歐洲等國家都沒有獲得控制，台灣防疫成果全世界公認最好，原因是我們相信科學、專家。

長庚決策委員會主委程文俊表示，這段時間以來，長庚發表了60多篇的論文，這對國際的防疫也帶來了貢獻，蔡總統也給我們辦發獎章。如今疫情告一段落，我們集結專家學者進行總整理，大家團結合作為國民健康做出努力。（范揚光攝）

「COVID-19新冠病毒研討會」探討三大主軸，包括第一線接觸病患之臨床診治經驗，感染管制、智慧防疫物聯網，以及抗體研發，研討會壓軸邀請4位重量級專家就未來疫苗抗體等技術層面進行分享。林口長庚期盼廣邀醫療生技賢達先進，共同面對新冠病毒危機並尋求轉機。

因應新冠肺炎疫情，林口長庚今年1月3日即成立新冠肺炎防疫應變指揮中心，擬定出嚴謹的感染管制策略，設置防疫專責病房與網路專區、多次參與國際防疫會議交流，參與國家級防疫決策團隊，規劃防疫科學研究中心永續運作對抗疫情。

除此之外，長庚醫院研究團隊更成功研發新冠肺炎抗體藥物，同時結合長庚大學、中研院、國防部預防醫學研究所、牛津大學組成的合作團隊，成功分離出數十種新冠肺炎的病毒株，並取得病毒全基因序列，而且這些病毒株來自世界各國不同的病毒類型，可進一步作為檢驗試劑或抗病毒治療的材料。林口長庚期許藉由本次交流，擴大研討會效益，激盪具體之策略方針，和醫護夥伴與病人一同打造進步的智慧防疫醫院。

長庚大學校長包家駒表示，我們年初與新冠病毒見面時，對病毒還不了解，這個病毒實在太新，知道的太少，如今美國、歐洲等國家都沒有獲得控制，台灣防疫成果全世界公認最好，原因是我們相信科學、專家。（范揚光攝）

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