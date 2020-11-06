南投縣環保局以智慧型煙霧辨識系統，所發現的違法燃燒農地（南投縣環保局提供／黃立杰南投傳真）

為防止露天燃燒農廢樹枝造成空氣污染，投縣府環保局繼祭出空拍機進行蒐證，今年也正式啟用智慧型煙霧辨識系統，以科技稽查揪出違法燃燒的農田；自7月裝設迄今，已發現12處農地有違法情況，並通知地主說明。環保局呼籲民眾勿任意燃燒農廢樹枝，以免受罰。

環保局表示，露天燃燒會造成空氣污染，又會影響交通及公共安全，目前環保署已修正相關裁罰準則，自今年度起依空污法第32條，視規模及汙染情形處1200元以上之罰鍰，請民眾發揮公德心，勿任意露天燃燒農廢樹枝等造成空污。

環保局智慧型煙霧辨識系統，可自動辨識經焚燒後產生之大量煙霧情形，並即時以APP通知環保稽查人員前往查核。此套系統能克服時間與環境因素，強化環保稽查效率，為露天燃燒案件之稽查管制增加生力軍。

環保局指出，縣內埔里鎮農產茭白筍種植數量全台第一，如遇茭白筍田翻耕季節，不少農民為加速耕作，常有點火就地燃燒茭白筍葉之情形，為了怕被環保單位取締，農民會選擇於下班或夜間時段進行露天燃燒行為，為防止露天燃燒造成空氣污染，環保局除出動空拍機進行蒐證，對於違法農田進行查核與輔導外，更於今年開始設置智慧型煙霧辨識系統，呼籲農民勿以身試法。

(中時 )