台中市議員李中6日肯定市長盧秀燕要在任內興建5008戶社會住宅的施政目標，他向都發局提出向社會租用與自建出租兩大策略，提出租金要低、非必要公設要少、土地充分利用三個改善方向，希望都發局能透過計畫調整，讓更多青年朋友入住，一方面提高青年朋友每月儲蓄的額數，讓他們早日實現購屋的人生目標。

李中表示，目前社會住宅的租金雖然以市場價格的七折計算，但有許多非必要性公共設施存在，且每戶面積較大，租金與管理費無法壓低，也讓初入社會、月收入相對不高的青年朋友可存款額數始終無法提高，在租約三年加上續約三年期滿後，多數青年朋友可能還存不到購屋的第一桶金。

李中以香港的公屋為例，單身者住4坪、結婚有家庭者住6坪、夫妻有小孩的家庭住8坪，香港的收入是台灣的三倍，但4坪大小的公屋每月租金才台幣3000元，這讓他們的青年朋友每個月可以存下比較多的錢。

李中指出，當前的社會住宅把坪數蓋得太大、戶數太少，且存有非必要公共設施與空間，這讓租金與管理費居高不下

；他建議都發局要縮小設計坪數，將目前單身、結婚雙人、結婚有小孩的坪數，分別從8、16、24坪縮減到6、12、18坪，這樣可以多蓋幾間讓更多青年朋友入住。而6坪的租金如果可以壓低到3000元左右、18坪的壓在7000元左右，青年朋友就可以存多一點錢。

李中要求都發局未來在設計規畫階段要和設計師溝通，未來每塊設宅土地的容積率要使用到95％以上，且要盡量想辦法移轉容積率，提高單一土地的利用率，除地盡其利，讓更多人入住一起後，分攤的公設與維修管理費用還可以更低，青年朋友又能再增加存款的額數，他們住滿六年時，才有辦法存夠購屋的第一桶金，達到興建社會住宅、幫助年輕人購屋的政策目標。

李中也建議都發局除自行興建外，不妨租用市場上現有閒置成屋，這個方式可以縮減找土地、規劃設計與興建的期程至少兩年以上，將能讓盧市長幫助青年朋友的政策目標數字再往上增加。

針對議員關心台中市社會住宅規畫情形，建議比照香港、新加坡，建議把坪數縮小，減少非必要性生活設施，提高容積率，減少公設比，讓更多人能入住社會住宅。

都市發展局表示，台中社宅房型面積參考中央頒布《社會住宅規劃設計興建及營運管理作業參考手冊》規畫，目前室內以8坪至24坪為原則；對照全台人口最密集、地價最高的台北市，社宅坪數最小約10坪、最大44坪，顯示台中社宅坪數規畫適中。

針對社宅公設部分，都發局強調，公設比未比民間住宅配比高，市府與相關局處及民間單位合作，引入托嬰、幼兒園、長照、日間照護等社福設施，符合當地民眾所需，讓服務能量涵蓋周遭鄰里。

建物容積率及建蔽率設計上，興辦個案皆有充分考量各基地特殊性與建築成本、財務自償等。以東區東勢子段為例，既存許多老樹，為尊重當地人文、景觀與生態，未採最高的容積與建蔽率，盼創造地方與社宅政策雙贏。

(中時 )