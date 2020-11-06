女童手誤PO文「30元碗粿送百元糕」爸霸氣賠錢賣。（中天新聞提供）

雲林斗六一名林姓女童幫爸媽賣碗粿，誤把「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」的促銷訊息打成「買碗粿送蘿蔔糕」；父親認為誠信很重要，決定賠本也要賣，結果傳出遭棄單300碗！大甲鎮瀾宮董事長顏清標心疼女童，霸氣下單500碗，補償他們損失。

女童目前就讀斗六某國小五年級，該校老師在臉書貼文表示，女童的家庭雖然生活窘困，但父母對孩子的教育不曾鬆懈，孩子也爭氣地努力過生活，「這個家庭最需要的不是所謂的捐款（他們也不接受），而是我們用實際行動去光顧碗粿小攤，享用他們一家人用心做出來的食物」。

據了解，女童爸爸為兼顧家計，同時照顧生病的妻子，向岳母學做古早味碗粿，平時在斗六、斗南用推車賣「陳媽媽碗粿」，假日會到新竹、彰化、台中做生意，女童不僅貼心陪著爸爸，也會透過臉書「陳媽媽碗粿」網路行銷。

顏清標託助理買碗粿，今豎起大拇指讚好吃。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

今年7月，林老闆為回饋老顧客打算買10碗碗粿送1條蘿蔔糕，結果女兒PO文誤打成買1碗碗粿送1條蘿蔔糕，「一碗碗粿賣30元、一條蘿蔔糕要價100元」，等於賣愈多虧愈多。林父為教導女兒「誠信」的重要性，決定履行承諾。

今傳出「陳媽媽碗粿」日前遭棄單，總數達300碗。顏清標兒子、立委顏寬恆的服務處王姓秘書證實，「標哥」看新聞得知這項消息，立刻下單500碗碗粿，希望彌補女童一家被棄單的損失，不過林老闆因人力有限做不出來，最後改成200碗，「會分送給親朋好友，讓大家都吃到這對父女的溫馨碗粿」。

林老闆今表示，謝謝各界支持，棄單這種事大家都會遇到，「大部分的朋友會在事後跟我們致歉、說明原委，在此一併謝謝大家支持」。

(中時 )