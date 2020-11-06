苗栗縣政府力推13間老街與康濟吊橋結合成新觀光亮點。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推上網觀看13間宣導片並分享給好友可拿13間老街限量紀念品。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推上網觀看13間宣導片並分享給好友可拿13間老街限量紀念品。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄13間老街是過去南庄最熱鬧街市，來自蓬萊、東河、南江等村落的產物貿易都集中在此，苗栗縣政府推動南庄旅遊，繼桂花巷以後，13間老街成了新熱點，苗栗縣長徐耀昌特地為老街拍宣導片促銷，民眾凡是上網分享宣導片，前200名可獲得13間老街限定紀念品。

早在日據時代，南庄東河、蓬萊等山區的木材、礦產都集中在南庄13間老街輸出，尤其到了1954年，南庄康濟吊橋通行，更加速13間老街的繁榮和人口聚集，直到八七水災及葛樂禮颱風先後肆虐，加上南庄大橋完工，才使南庄市區移往中正路、中山路發展，使得13間老街逐漸沒落。

南庄老街旅遊從桂花巷成功打造後，苗栗縣政府工商發展處接著將目標對準13間老街，加上重新整修過後的康濟吊橋，形成南庄老街上的另一個亮點，全力推動13創意街區漫慢遊計畫，並拍攝13間老街宣傳影片，由苗栗縣長徐耀昌擔綱演出。

工商處長黃智群指出，在這部宣傳片中力徐耀昌縣長帶你走訪老街特色店家、藝術彩繪牆、康濟吊橋、南江老街、愛之味廣場等，介紹有關南庄慢城、老街故事、慢城塑造的理念，讓大家感受到來到南庄13間老街，不僅是能夠放慢腳步享受風景，更能夠以經濟實惠的方式，暢遊南庄。

即日起，凡民眾至「南庄漫慢─愛上南庄100個理由」臉書粉絲專頁，於11月9日中午12時前，在十三間老街宣傳影片貼文按讚，設定「公開」分享此影片，並Tag3位好友，前200名，即可獲得南庄13喵限定紀念品，紀念品包含：小恬田13間手作農坊左手香膏組、13間奇巧居 手作藝術環保童玩組等。

(中時 )