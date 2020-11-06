由金獎導演羅景壬掌鏡，金鐘視帝姚淳耀、實力派演員陳美月扮演情侶的信義房屋最新廣告「信任幸福篇」，自10月30日推出至今不到一週臉書，Youtube等平台合計已超過300萬觀看，讓｢疑婚｣與｢信任｣在各網路平台引起熱烈討論，不僅有日本網友看完太感動，在推特發文｢台灣信義房屋的廣告實在太催淚，真喜歡台灣廣告｣，另外有百萬人追蹤的｢廣告裁判｣粉絲團也分享這支廣告的七分鐘完整版，到目前為止已吸引超過一萬四千人按讚，超過4400次的分享。

｢廣告裁判｣粉絲團以｢我在戶政事務所，看見分分合合，自己要試著抓住幸福｣替信義房屋「信任幸福篇」作註解，網友留言更是五花八門，成功引起話題。廣告強大後勁也讓網路作家有感而發，如愛情作家｢我是小生｣就在粉絲團轉發這則完整版廣告，回憶起他結婚前的不安和懷疑，現在回過頭去看，很慶幸當時鼓起勇氣把手交給對方，同時也註解「幸福的夢，和一起牽手努力的兩個人，就是家最好的樣子。」

信義房屋最新廣告信任幸福篇感動百萬網友(圖/信義房屋提供)

完整版廣告引起廣大網友熱議，有人說結婚雙方可以一路扶持，也有網友說婚姻只是一張契約，但不論結婚與否，｢信任｣還是感情中最重要的元素。在戶政事務所工作的網友說：｢真實的離婚數字更可觀｣引發其他網友想一探究竟，也有曾經辦理除籍經驗的網友說：｢看完老爺爺的橋段直接飆淚｣，許多網友反應「我居然看了一支7分半的廣告, 然後哭了」、「看到爺爺那段我都哭了，我妝才剛畫好啊」、「無意間看到，但被一幕幕的畫面和對白吸引而完全不跳過看到最後，看完會讓你暫時抽離，去想一下關於自己、關於幸福」，甚至直言是今年最棒、最感人的廣告，沒有之一。

「信任幸福篇」劇情講述一位在戶政事務所工作的適婚女子，每天面對結婚、離婚、喪偶來辦理戶政登記的人群，深覺離婚的人甚至比結婚的人更了解彼此，也因此對自己是否該結婚充滿不確定性，最後因為相信能和男友一起找到幸福，而決定與男友走入禮堂，一起踏向幸福之路，廣告持續發酵中。

(中時新聞網)