指揮中心6日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎病例，分別自印尼及墨西哥入境。

指揮中心表示，有三位是印尼籍女性，年齡介於20多歲至40多歲，10月22日搭乘同一班機來台工作，入境迄今均無症狀，11月4日檢疫期滿前進行採檢，皆檢出陽性並在今日確診，目前住院隔離中。由於3名個案來台迄今均無症狀，且居家檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心指出，另一位為本國籍20多歲女性，今年2月至墨西哥工作，曾於當地接觸確診個案，10月30日陸續出現流鼻水、鼻塞、頭暈症狀，11月4日返台入境時主動告知症狀及接觸史，在機場進行採檢，在集中檢疫所等待結果期間出現嗅味覺異常情形，後續因確診收治住院隔離。目前已掌握個案同班機接觸者共31人，其中16人為前後二排座位旅客，列居家隔離，15人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計103,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含101,843例排除），其中573例確診，分別為481例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡，523人解除隔離，43人住院隔離中。

(工商 )