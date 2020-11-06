封測廠華泰(2329)受惠固態硬碟（SSD）需求回溫，2020年第三季營運轉虧為盈，稅後淨利0.11億元、回升至今年高點，每股盈餘（EPS）0.02元。展望後市，在NAND Flash產能穩定、市場需求增加帶動下，公司看好第四季營運可望逐步回溫。

華泰董事會通過2020年前三季財報，合併營收104.06億元、年減22.44％，為近3年同期低點。毛利率3.86％、營益率負2.55％，較去年同期10.69％、5.03％轉虧。歸屬母公司稅後虧損2.54億元、每股虧損0.46元，較去年同期獲利5.42億元、每股虧損0.98元轉虧。

以此推算，華泰第三季合併營收32.64億元，季減6.74％、年減34.34％，為近2年半低點。不過，毛利率7.78％、營益率1.67％，雖低於去年同期11.58％、6.31％，但較第二季負2.13％、負8.95％大幅好轉，回升至今年高點，本業營運由虧轉盈

在本業轉盈帶動下，華泰第三季業外雖持續虧損，歸屬母公司稅後淨利0.11億元、雖年減95.43％，每股盈餘0.02元、低於去年同期0.45元，但較第二季虧損2.74億元、每股虧損0.5元顯著好轉，回升至今年高點。

華泰董事長暨總經理董悅明表示，新冠肺炎疫情衝擊造成固態硬碟需求遞延，使華泰第二季營運轉虧。不過，第三季起需求已開始回溫，在NAND Flash產能穩定、市場需求增加帶動下，可望帶動華泰第四季營運逐步回溫，並看好明年市場需求。

華泰10月中宣布將與頎邦策略合作，預計將發行私募5年期負債類乙種特別股10億元、權益類丙種特別股20億元，由頎邦斥資8.2億元全數認購，並增發2.64％頎邦股份換取華泰16.73％股份，合計頎邦將取得華泰29.44％股權。

由於私募發行特別股需經股東決議通過，且創辦人杜俊元家族裸退，華泰將於12月3日召開股東臨時會，提請決議通過私募發行特別股案、並補選1席董事，公司提名金士頓亞太區財務長吳麗卿為董事候選人。

(時報資訊)