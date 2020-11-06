台中國際動畫影展11月27日至12月2日將在新時代凱擘影城隆重登場，精選153部動畫，包括開幕片《逃離夢幻小鎮》與雙閉幕片《魔法阿媽》及《阿基拉》，精采可期。

新聞局副局長陳佳君表示，動畫對許多人來說是難忘的童年記憶，台中國際動畫影展是台中的品牌，已邁入第6屆，許多經典修復版及榮獲國際影展的影片，歡迎大家前往觀賞。

開幕片《逃離夢幻小鎮》與雙閉幕片《魔法阿媽》及《阿基拉》。《逃離夢幻小鎮》波蘭動畫師Mariusz Wilczynski執導，榮獲2020安錫影展評審團特別獎等國際獎項。

閉幕片以「向經典動畫及國際動畫大師致敬」為主題，選映王小棣導演《魔法阿媽》推出影展特別限定企畫，及日本動畫大師大友克洋的成名作《阿基拉》數位修復版，開閉幕片在國際間好評如潮，是影展不能錯過的好片。

影展策展人王綺穗表示，今年影展特別精選13部「動畫長片」，除開閉幕片以外，觀摩長片部分精選包括《奇情》、《迷你奇航》、《藍色恐懼：數位修復版》等得獎無數及入圍國際影展的精采影片，要讓影迷一飽眼福！

「2020台中國際動畫影展」自明日中午12時於全台7-11超商實體機臺及ibon系統開賣預售票；另外，凡參與臉書貼文留言互動者，就有機會獲得特映會票券。

新聞局指出，台中國際動畫影展這次還有許多周邊活動，明日起一連兩天周末假期，每日下午4時至晚間8時，將在台中火車站舊站前廣場舉辦免費DIY動畫手作課程，並進行戶外大型放映活動。

7日戶外放映場《小兒子》玩偶「阿甯咕」將現身與小朋友一起搖擺唱跳舞，並有繪本說故事及MV播映等活動；8日波波星球泡泡哥哥將現身帶動全場大跳動畫版歌喉讚《魔髮精靈》主題曲「CAN’T STOP THE FEELING」。

(中時 )