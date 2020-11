Ella Gross秀萬聖節裝扮。(圖/翻攝自ellagross IG)

有著德韓混血背景的Ella Gross被封為「韓國最正小學生」,過去她有「小宋慧喬」等稱號。今年她滿12歲,從小學畢業,神顏被指撞臉BLACKPINK Jennie,先前萬聖節她曬出自己的創意裝扮,可見她貼了滿臉鬍鬚,戴上爆炸頭假髮,COSPLAY已故畫家鮑伯魯斯(Bob Ross),讓網友笑炸。

Ella Gross從7歲起出道,憑藉超有特色和氣質的五官走紅,並成為多個時裝品牌的御用模特兒,然而去年她拍冰淇淋廣告卻碰釘子,片中她化著當時流行的「水蜜桃粉紅妝容」,看起來甜美可愛,鏡頭卻對焦在她「挑眉、舔冰、唅冰」等動作,被觀眾批性暗示太濃厚,最後被迫下架。

先前Ella Gross簽入YG娛樂旗下The Black Label後,聲勢飆高,登上紐約時裝周,成功引起世界關注,也跟師姐BLACKPINK合影,被指長大後撞臉團員Jennie,12歲的她最近抽高成少女,上月也分享自己管理身材秘招拳擊或健身的影片。

上月底,Ella Gross和眾人一樣曬出自己的萬聖節裝扮,她花盡巧思不選擇扮電影或動畫人物,而是選擇變身超有型的畫家鮑伯魯斯,並跟扮薑餅人的親友合影,網友都笑翻,讚她:「The best costume!」、「Hahaha stop it!!! This is awesome.」、「Hilarious and creative」。

(中時新聞網)