Ella Gross秀萬聖節裝扮。（圖／翻攝自ellagross IG）

有著德韓混血背景的Ella Gross被封為「韓國最正小學生」，過去她有「小宋慧喬」等稱號。今年她滿12歲，從小學畢業，神顏被指撞臉BLACKPINK Jennie，先前萬聖節她曬出自己的創意裝扮，可見她貼了滿臉鬍鬚，戴上爆炸頭假髮，COSPLAY已故畫家鮑伯魯斯（Bob Ross），讓網友笑炸。

Ella Gross從7歲起出道，憑藉超有特色和氣質的五官走紅，並成為多個時裝品牌的御用模特兒，然而去年她拍冰淇淋廣告卻碰釘子，片中她化著當時流行的「水蜜桃粉紅妝容」，看起來甜美可愛，鏡頭卻對焦在她「挑眉、舔冰、唅冰」等動作，被觀眾批性暗示太濃厚，最後被迫下架。

先前Ella Gross簽入YG娛樂旗下The Black Label後，聲勢飆高，登上紐約時裝周，成功引起世界關注，也跟師姐BLACKPINK合影，被指長大後撞臉團員Jennie，12歲的她最近抽高成少女，上月也分享自己管理身材秘招拳擊或健身的影片。

上月底，Ella Gross和眾人一樣曬出自己的萬聖節裝扮，她花盡巧思不選擇扮電影或動畫人物，而是選擇變身超有型的畫家鮑伯魯斯，並跟扮薑餅人的親友合影，網友都笑翻，讚她：「The best costume!」、「Hahaha stop it!!! This is awesome.」、「Hilarious and creative」。

(中時新聞網)