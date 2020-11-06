國立海洋科技博物館，去年規畫進行周邊設施修繕，6日完工登場。（國立海洋科技博物館／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館，去年規畫進行周邊設施修繕，6日完工登場。（國立海洋科技博物館／陳彩玲基隆傳真）

台灣水準原點2014年移至國立海洋科技博物館。（國立海洋科技博物館／陳彩玲基隆傳真）

台灣水準原點2014年移至國立海洋科技博物館，去年規畫進行周邊設施修繕，6日完工登場，由可愛公仔作為引導，海科館長陳素芬表示，這次結合海科館主體教育，讓民眾認識水準測量原理、操作手法和相關測量設備。

內政部司長王成機表示，台灣水準原點是國人俗稱海拔高的起算點，是訂定國家高程系統的法定依據，台灣自1914年全面實施水準測量，1975年在基隆海門公園設置水準原點，作為高程系統之基準，2014年將水準原點遷至海科館區，今年在海科館增設解說設施，讓民眾認識測繪科普知識與基礎教育。

海科館長陳素芬指出，水準原點遷移後，座落於海科館區大客車停車場邊的北寧路，設有「北火熊」和「探索女孩」公仔做示範，探索女孩看著水準儀當「觀測手」，北火熊扶著水準尺，觀測該點與原點的高程差，就可得知準確高程，陳素芬強調，透過公仔的設立兼具寓教於樂，不但提供民眾認識水準測量原理，也可了解測量員如何操作相關測量設備。

陳素芬說，台灣水準原點設施未來可望成為海科館區地標景點和人氣打卡的熱點，歡迎民眾前往遊賞，進而學習基本測量的科普知識，配合工程完工，4日也舉行科學節專屬水與海洋科學系列講座，包括無人載具的科技創新與應用、防災智慧化等。

(中時 )