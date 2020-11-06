反關台挺中天戶外開講6日來到新竹站，立法委員鄭正鈐發言痛批蔡政府「內政失序、外交失控」，此次美國大選，蔡政府就像是川普的輔選團隊一樣，但眼看拜登即將翻盤，蔡政府竟忙著說台灣跟民主、共和兩黨都有關係，沒有壓哪一邊問題。

鄭正鈐指出，美國大選時，世界各國一般都不會押寶，會維持等距關係，但蔡政府像是頭牌兵一樣，想盡辦法輔選，甚至「嘴巴上說沒有，動作卻這麼做」。眼看目前川普就要敗陣，台灣川粉受不了，竟然大舉出征AIT臉書，令人匪夷所思，鄭正鈐認為這些川粉還跟著2020年選戰，支持小英的熱度未結束，以為持續打選舉延長賽。

美國這次選舉結果出來，鄭正鈐認為不管民主黨或是共和黨當選，對中華民果可能沒有太大改變，但針對萊豬一事，他希望這次若美國換人了，可否重啟溝通，因為台灣人的健康不能夠交易，若吃了50年來豬，不曉得會有什麼影響。

鄭正鈐指出，台灣選舉不要外國勢力來影響，同樣美國選舉也不希望外國勢力影響，此次綠媒一面倒的捧川普，才養這麼多川粉，更讓川粉一下子失控，他認為對台灣最好的策略，是要跟民主共和兩黨維持等距的關係，才是最適合的作法。

(中時 )