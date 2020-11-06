蓋窯終於完成，工作人員開心合影。（華梵大學提供）

華梵窯第一燒，華梵美術系第一屆畢業校友吳姿瑩負責投柴。（華梵大學提供）

學員從華梵窯拿出柴燒成品。（華梵大學提供）

華梵大學校長李天任（左）與同仁仔細端詳華梵窯的首燒成果。（華梵大學提供）

華梵窯開窯大典，林瑞華老師講解作品。（華梵大學提供）

苗栗竹南蛇窯的高溫柴燒陶藝創作技術享譽國際，現在想學藝不用再往南跑，位於台北近郊的華梵大學成功蓋出學界第一座高溫、無煙、節能、不會發熱的環保柴窯「華梵窯」，更是北台灣首座傳承竹南蛇窯高溫柴燒技藝的柴燒窯！

柴燒，是指用柴薪作為燃料燒成陶製品，是目前最環保與最友善環境的一種燒陶方式，華梵大學今年10月舉辦「環保柴窯蓋窯工作營」，邀請創下金氏世界紀錄的竹南蛇窯第二代窯主陶藝家林瑞華老師親自主持。10個名額不到一周即宣告額滿，來自各地的工作營學員，於10月中旬在華梵校園合力蓋出一座高溫柴燒窯，並命名為「華梵窯」，成為華梵大學推動「新六藝教育」的一大亮點。

林瑞華的父親林添福曾是「台灣工藝成就獎」得主，創建的「竹南蛇窯」是台灣少數存續的傳統蛇窯，林瑞華繼承衣缽並加以創新，於2016年燒出高溫1563℃創世界紀錄的柴燒陶藝品「寶島台灣」，以溫度變化創造出無人能及的視覺效果，高溫柴燒技法獨步全球，令各國陶藝家及收藏家驚豔不已。

華梵大學向以陶藝創作及「新六藝教育」聞名，智慧生活設計學系不僅開設「陶瓷藝術創作」課程模組，提供一系列陶藝創作相關課程供學生修讀，百工學堂並設有「陶瓷3D列印工坊」；如今結合校園山林自然環境特色，再建置完成自己的環保柴燒窯，指導學生如何以最環保的方式燒陶，運用高溫柴燒技法進行陶藝創作，從製陶到完成建置系統性的教學路徑，讓華梵的陶藝創作與製作技術更上一層樓。

華梵大學校長李天任表示，「華梵窯」由林瑞華老師親自設計，長3公尺，從地基、砌磚、夯土到火路、煙囪等過程實地參與，帶領10名工作營學員，以5千塊磚頭砌成，本來需要30天的工時，在大家通力合作下，僅花12天便蓋窯完成，展現出華梵團隊的高效率與強大能量。學校並開辦「茶碗捏陶工作坊」，由林瑞華團隊與華梵美術系畢業校友親自傳授學員捏陶技法。

在大師的指導下，學員們紛紛設計創作出擁有自我個性的陶瓷茶碗坯體，就連李天任校長和校內許多老師也抵擋不住陶藝的美感魅力，紛紛捲起衣袖捏塑自己的茶碗，並於10月23、24日一起執行封窯與投柴，10月29日在桃園市資訊科技局陳崗熒局長、華梵師生與眾學員的見證下，舉行開窯大典。雙手捧著從高溫柴窯中取出的成品，每位學員內心都有無比的感動！

李天任指出，「華梵窯」目前燒出的最高溫度為1360度，希望接下來目標能提高到1400度，並且發揮針灸效應，開放校內外有興趣的人士都來使用，未來擬更進一步辦理國際窯燒工作營，甚至考慮研發製作獨特的無煙環保柴燒窯烤披薩！

李天任說，華梵大學推動「新六藝教育」不遺餘力，「期待未來每位華梵學生都能參與高溫柴燒陶藝創作，畢業時都能擁有一個屬於自己柴燒的茶碗，帶到世界各地旅行，永遠不會忘記母校！」林瑞華老師也於10月底華梵大學校慶當日慷慨捐出23件自己的柴燒作品，以行動力支持華梵大學的高溫柴燒陶藝創作教學計畫。

(中時 )