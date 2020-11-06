美國總統大選僵持，台灣「川粉」激動不已湧進AIT臉書發文謾罵。亞太和平研究基金會執行長董立文今天表示，我們應該相信美國民主制度的強韌，美國選舉制度有它的優點，我們不宜做負面評論。

台灣民主基金會、亞太和平研究基金會今天共同主辦「美國大選後的台美中關係」座談會。董立文說，美國選舉正在爭議期，全世界政府都知道現在不能表態，表態不但是不尊重候選人，更是不尊重美國體制。不過台灣這兩天很多人評論美國選舉體制，反倒引起他的關注。

董立文表示，很多台灣人用台灣選舉制度跟美國的做比較，批評美國選舉體制很糟糕，必須要改革。我們應該相信美國民主制度的強韌，這是歷史累積的結晶，過去兩、三百年儘管過程有爭議，但結論是沒有問題的，最後總統也受到美國人民擁戴，也從沒看過因為選制造成美國癱瘓、崩潰、分裂、暴動甚至內戰，相關的評論都是過份了。

董立文指出，今天看到的美國民主體制是聯邦為主的呈現，每一州都有高度自主性，美國選舉制度有它的優點，我們不宜做負面評論。

董立文強調，中共在因應美國總統選舉或台灣選舉，第一目的都是要醜化、妖魔化民主，而這兩天中國的相關評論全都是在批評民主體制與選舉體制，就像過往批評台灣一樣。

(中時 )