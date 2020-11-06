2020台灣國產精品咖啡豆評鑑由阿里山鄒築園方政倫奪得特等獎，6日上午於台中市農會公開競標，多位買家爭相出價，每公斤從3500元一路追高到18500元，最後由艾聚普公司成交，創國產豆競標最高價。另有39支參賽生豆開放採購或競標，共計媒合127公斤，銷售總額36萬5500元。

台中市農會承辦2020年台灣國產精品咖啡豆評鑑系列活動，杯測成績由鄒築園拿下特等獎及頭一，頭二、頭三、頭四分別為鼎豐咖啡莊園、鐘旭亮、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園。咖啡評鑑媒合會6日上午於台中市農會舉行，北中南各地25位買家競標40支參賽生豆。

台灣國產精品咖啡豆評鑑媒合會吸引北中南各地25位買家競標。（王文吉攝）

2020台灣國產精品咖啡豆評鑑媒合會共有40支參賽豆開放採購或競標，共媒合127公斤，銷售總額36萬5500元。（王文吉攝）

2020台灣國產精品咖啡豆評鑑媒合會現場提供買家杯測品評。（王文吉攝）

市農會總幹事林育葦表示，媒合會採競標方式銷售的有1名特等獎、3名頭等獎、4名金質獎，起標價各為每公斤3500元、2600元及2200元。其餘5名銀質獎、6名進入複決選、21名進入初選未達複選，以1400元起，開放採購。

台東市塔加咖啡張博承率先採購通過初選的生豆。（王文吉攝）

2020台灣國產精品咖啡豆評鑑媒合會現場提供買家杯測品評。（王文吉攝）

來自台東市塔加咖啡張博承率先採購通過初選的生豆，他表示，柑橘、花果香明顯，且帶有水果調韻香氣，因為僅僅5公斤，相當珍貴，將與友人分享。眾所矚目的阿里山鄒築園方政倫特等獎，壓軸競標，買家出價過程相當激烈，最後由艾聚普公司以每公斤18500元得標。

市農會統計，本次媒合會咖啡銷售總金額36萬5500元，咖啡生豆銷售總重量127公斤。

(中時 )