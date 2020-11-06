希臘政府宣布啟動今年第二次的全國範圍封鎖措施，周六起開始生效，為時三周。該國在近兩周新冠確診人數飆漲，政府防疫措施遭批評。

希臘總理Mitsotakis表示，在過去五天染疫人數暴增，如果不施行全國的封鎖，醫療體系將難以承受，因此選擇加快管制。該國總理先前指稱，全國封鎖是最後一步的選項。

衛生單位指出，光是過去一周內單日確診數增加20%。

本周六開始的全國命令，所有零售商店將關閉，例外為超級市場和藥局；在分配的時間內，民眾可以進行戶外活動；所有入境該國機場的旅客將要求提出新冠檢測陰性的證明。小學將維持上課，中學全數關閉。

希臘在周四新增2917名單日確診數，為二月第一波疫情爆發以來的創紀錄水準，周三新增2646名，連四天達四位數單日新增數。至今累計有702名死亡。

周四的政府命令讓許多人緊急採取理髮和刮鬍的預約，讓政府隨後修改命令，讓理髮院可以一周開業兩天，以滿足民眾需求。

反對黨批評政府未能加強醫療體系，政府低估了危機的程度。

希臘在長達十年的金融危機中損失了四分之一的國民生產，今年預期經濟將萎縮8.2%。

(時報資訊)