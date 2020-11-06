本田汽車在公布上季營業利益成長28%之後，宣布將全年營利預測提高逾1倍，跟進日本最大汽車製造商豐田的腳步。

和豐田汽車一樣，本田汽車亦受惠於中國汽車市場擺脫新冠肺炎疫情衝擊後的強勁復甦。

本田汽車周五公布，上半年度（4～9月）營收年減25.2%，為5.78兆日圓。營業利益年減64.2%，為1692.7億日圓。淨利年減56.6%，為1600.5億日圓。

該公司第二財季（7～9月）營業利益為2830億日圓，較前一年同期的2200億日圓成長28%。

本田將全年營利預測從2000億日圓上修至4200億日圓（40.6億美元），遠優於市場預估的2546億日圓，但仍較前一年下滑33.7%。

此外，該公司預估全年營收下滑12.6%，為13.05兆日圓。淨利年減14.4%，為3900億日圓。

稍早前豐田亦做出類似的上修財測決定。本田與其他同業，如豐田，都將更多重心放在中國，因為這個全球最大汽車市場正引領著全球需求從疫情衝擊中反彈。

本田並將全年銷量預測從450萬輛上修至460萬輛，但仍落後前一年的479萬輛。

與其他汽車製造商一樣，本田也正加速轉向電動車與其他零排放車市場。該公司上個月宣布退出世界一級方程式賽車的引擎供應鏈，即反映其營運策略的改變。本田上個月推出第一款量產的全電池動力車Honda e，並計畫到2030年旗下三分之二汽車產出都將是新能源車。

(時報資訊)