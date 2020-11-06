期交所今年11月23日將推出英國富時100期貨，為推廣新商品，舉辦「富時100期貨 福爾摩斯解謎」有獎徵答活動，以鼓勵民眾多加熟悉商品特性。

英國富時100指數成分股為倫敦證券交易所(London Stock Exchange, LSE)市值前100大上市企業，最能反映英國整體經濟景氣走勢，且富時100指數具一定波動度，有交易機會及避險需求。期交所英國富時100期貨以新臺幣計價，交易人無須承受匯兌風險，且透過既有下單管道即可參與，契約乘數為每點新臺幣50元，契約規模僅約30萬元，有利一般交易人參與；交易時間涵蓋英美股市開盤時段，便利交易人掌握避險及交易策略機會；餘契約規格設計大致同母市場洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)，有利交易人進行跨市場套利及避險交易。

有獎徵答活動期間自109年11月9日至12月6日，活動獎品豐富，參加資格為年滿20歲且持有中華民國身分證之自然人均可參加，凡於活動期間至期交所活動網頁，依活動指示參加趣味答題活動，完成答題者，即可獲得1次抽獎機會，每一身分證字號每日限1個抽獎機會。每週抽出250個得獎名額，可獲得7-11 100元或200元購物金，活動期間共抽出1,000個得獎名額，每兩週公布得獎名單1次。

(時報資訊)