國立虎尾農工6日舉辦新校舍落成啟用典禮，斥資1億930萬元打造機械群科及商科教學實習大樓。（周書聖攝）

國立虎尾農工6日舉辦新校舍啟用落成典禮，斥資1億930萬元，耗費2年多時間建造，該建築為地上4層的機械群科及商科教學實習大樓。今年恰逢虎尾農工92周年校慶，校長李重毅開心表示，新校舍落成是虎農92周年最好的禮物。

虎尾農工舊校舍使用數十年，107年將舊校舍打掉原地重建，原欲規劃地下1層地上5層教學大樓，總經費約1億9千多萬元，但礙於法規限制，不得超出舊建物之樓地板面積，改為興建地上4層的教學實習大樓，工程造價為1億930萬元，今年完工並且順利取得使用執照。

虎尾農工為雲林縣歷史最悠久的技職高中，新校舍落成是當地一大喜事，雲林縣副縣長謝淑亞、國教署祕書室主任葉信村等貴賓都前來祝賀。謝淑亞表示，實習大樓對於學生來說是非常重要的基地，學習除了吸收觀念，也要實際操作，有完善的校舍、設備，學習才有辦法到位。

李重毅強調，新校舍落成是虎農92周年校慶最好的生日賀禮，雲林縣除農業外，工業類也非常重要，將來課程設計以同群跨科之特色課程，讓學生使用新校舍及設備，達到學生在地就學、在地就業的理想目標。

新校舍內設有CAD／CAM電繪、車（銑）床、選手訓練室、6間電腦教室等專業設備，整合機械群科重要設備，進行跨領域課程教學。

新校舍內設有CAD／CAM電繪、車（銑）床、選手訓練室、6間電腦教室等專業設備。（周書聖攝）

國立虎尾農工6日舉辦新校舍啟用落成典禮，雲林縣副縣長謝淑亞、國教署秘書室主任葉信村等人都前來祝賀。（周書聖攝）

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