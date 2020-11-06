弘光妝品系學生設計創新造型詮釋疫情，百變造型十分吸睛。（陳淑娥攝）

弘光妝品系學生設計創新造型詮釋疫情，創作學生與模特兒合影。（陳淑娥攝）

全球飽受新冠肺炎疫情影響，弘光科大妝品系以「歸零後疫新時尚」當主題，讓學生發想創作，以紗、打包帶、塑膠片、寶特瓶等各種特殊材質，設計病毒、防疫等時尚造型，呈現防疫與後疫情時代新生活，令人大飽眼福直呼超有創意！

活動總召蘇琬筑指出，妝品週為期兩天，第一天設計不同遊戲關卡，讓全校師生認識基本皮膚保養、基礎化妝；第二天則是重頭戲走秀競賽，15組學生設計與防疫相關時尚造型同場拚比。

「色疫絕倫」以口罩發想，利用薄紗取代口罩，大量運用口罩常見綠、白色當底色，臉妝與防疫相呼應化得比較白，眼影則特別畫上黑色，呈現生病狀態。「靈變」則假設國外第二波疫情蔓延，因而設計防毒面具般的口罩，搭配漁網、塑膠片、PV軟管等材料，做出前衛時尚造型。

「疫起創罩未來」將把寶特瓶剪碎用火燒成捲曲狀，點綴在口罩左右兩旁，營造多了一層保護罩的未來科技感，迎接後疫情新時代。「綠意盎藍」使用紅、藍色、綠色設計出代表病毒、醫療、健康造型。

其他各組學生也從疫情發生、預防治療、復原等不同時期，創作不同的新時尚造型，呈現因疫情失去家人摯愛的痛苦，遭病毒打擊的千瘡百孔後病情新生活。妝品系主任詹錦豐、指導老師莊雅閔表示，每年系上舉辦妝品週活動，讓系上所有學生參與造型競賽，大一新生向學長姊學習，透過比賽相互激盪創意火花。

(中時 )