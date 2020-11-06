高雄巿議會國民黨團6日宣布，在無黨團結聯盟支持下，獲得過半36位議員簽名連署，已提案修正《高雄市食品安全衛生管理自治條例》，明定瘦肉精零檢出，同時加重罰鍰，將在議會分組審查後，交付大會二、三讀。

國民黨團表示，中央一紙行政命令就開放美豬進口，罔顧萊克多巴胺（瘦肉精）對人體健康的傷害。為捍衛市民健康，已聯合無黨團結聯盟議員連署提案，增修《高雄市食品安全衛生管理自治條例》，明定全市販售的豬肉及相關製品不得檢出瘦肉精。

國民黨團總召蔡武宏表示，修正草案參酌台北市、新竹縣、台中市、台南市等其它縣巿的立法，明定高雄市販售豬肉及其相關製品，不得檢出乙型受體素（瘦肉精），同時為因應中央即將容許瘦肉精開放進口，也一併增列處罰機制及提高罰款金額。

國民黨團版《高雄市食品安全衛生管理自治條例》修正草案除了增訂瘦肉精零檢出條文，也修訂檢出瘦肉精由原來處2萬以上，10萬以下的罰鍰，加重為6萬以上，10萬以下罰鍰。

對於這次反瘦肉精的提案，國民黨團也呼籲民進黨正視市民健康，不要為護航中央的錯誤政策而杯葛，在分組審查和交付大會二、三讀時蓄意阻擾，違背民意遭市民唾棄，成為危害市民健康的幫兇。

(中時 )