金可（8406）公告10月營收7.92億元，年成長2.42％，寫下今年首度單月營收同比正增長的亮眼佳績。法人預估，在雙十一等旺季效應加持中，金可第四季營收可望持續推升。

今年受新冠肺炎影響，導致全球隱形眼鏡市場均出現衰退，金可表示，伴隨中國疫情回穩，銷售逐漸回溫，尤以中國銷售回溫最為明顯。

金可表示，中國傳統隱形眼鏡旺季在下半年，加以去年下半年銷售年增13％，單月銷售基期並不低。為因應彩片市場的需求與趨勢，該公司提前完成彩片專屬生產線的佈局，因應市場需求生產少量多樣的彩片，增加產線生產的彈性與縮短時程，另外，也持續推出多款新品彩片和強化線上通路及實體通路的產品布局，不僅成功提升線下通路市佔率，更讓中國營收自8月開始年增率轉正，年增率逐月持續增溫中。

法人指出，依天貓平台9月銷售數據來看，海昌旗艦店單月銷售年增53％，單月營收居隱形眼鏡品牌旗艦店第一名，海儷恩月銷售年增55％，銷售成績亮眼，均優於四大品牌與國內同業品牌。

雖然彩片在中國面臨多品牌競爭，惟金可挾品牌優勢，與線上通路及實體通路的完整布局，可望穩坐市場一哥，加以雙11天貓雙品牌旗艦店的營收拉升，法人預估第四季營收可望持續推升，在旗艦店的毛利率及淨利率高於其他通路下，更可望推升金可的獲利能力。

(工商 )