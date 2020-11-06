中龍鋼鐵10月營收66.06億、年增4.59％ 15:092020/11/06 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中龍鋼鐵（2048）10月份營收為66.06億元、年增4.59％，累計營收為623.12億元、年減16.99％。 (工商 ) #中龍鋼鐵 #月營收 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子通路》聯強10月營收286億元 年減6％ 14:142020/11/06 財經 中菲行自結10月營收 年增31.89％ 13:302020/11/06 財經 《電子通路》燦坤前3季淨利年增29％ 每股賺1.25元 13:232020/11/06 財經 《航運股》空運需求高飛 中菲行10月營收年增逾3成 10:502020/11/06 財經 《其他股》基士德10月營收年增28.3％ Q4可望超車Q3 08:012020/11/06 財經 《半導體》矽格Q3獲利續登高 前3季每股賺3.08元 11:412020/11/06 財經 《熱門族群》長假挫低10月營收 台光電、聯茂、台虹Q4仍不淡 09:262020/11/06 財經 《熱門族群》奇力新、凱美10月營收下滑 Q4估勝去年同期 12:152020/11/06 財經 《半導體》雍智10月營收再攀峰 前10月提前創新高 09:592020/11/06 財經 穩懋10月營收 今年新高 04:102020/11/06 證券．權證 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 清潔能源一領域成中歐主戰場 美國被忽略 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 拜登是美中關稅戰終結者？ 幕僚回應兩個字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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