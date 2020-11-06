只要眼睛覺得乾澀、看不清楚，自己去買罐人工淚液點下去就對了？如果已經有了這樣的慣性動作，請趕快停止。書田診所眼科副院長廖士傑表示，乾眼症雖然已是眼科門診常見的問題，但不一定只有以眼睛乾澀為表現，常見的症狀以乾澀、視力糢糊、畏光、異物感為主，嚴重者還會有疼痛的感覺。正因為症狀多元，因此不建議民眾自行購買人工淚液滴點，以免發炎症狀惡化。

廖士傑指出，乾眼症嚴重程度與體質、生活環境、工作形態等因素有關，加上現代人手機、電腦不離身，尤其看螢幕時，眨眼頻率會減少，更容易出現眼睛乾澀的狀況。門診常遇到自覺視力退化或因眼睛有異物感、疼痛就診的患者，檢查後才得知自己原來患有乾眼症。

他也提到，門診常見許多女性，因為畫眼妝卻沒有完全卸乾淨，造成眼瞼附近的皮脂腺開孔堵塞，油脂排除不順暢，也會讓眼睛長期乾澀導致乾眼症。

廖士傑解釋，眼睛的淚液分布在角膜和結膜之上，由外而內共三層，分別是油脂層，水液層及黏液層，如果其中一層分泌不足，或是分佈不均勻，都會造成乾眼的症狀。

許多人以為眼睛乾就是缺水，廖士傑指出，其實更多患者是「缺油」。乾眼症的原因是由於淚液分泌減少，淚水揮發太快，或淚液組成不穩定，無法保持眼睛的濕潤，其中有2成是因水份流失導致的乾眼症候群，另外8成是油脂分泌不足所導致的綜合性症狀，嚴重時，患者眼睛經常充滿血絲。

乾眼症狀多元 自行點人工淚液恐更反覆難癒

廖士傑也指出，由於乾眼症的症狀多元，不建議民眾自行購買人工淚液，需經由醫師檢查確認原因，並針對患者個別症狀，給予適合的治療，避免自行用藥讓發炎症狀惡化。

廖士傑醫師指出，平日可補充魚油、維他命A等營養增加眼睛油脂分泌。眼睛若常覺乾澀、布滿血絲、視力模糊，應提早就醫。(圖/書田診所眼科提供)

醫師表示，目前治療方式主要以緩解乾眼症狀、幫助角膜傷口癒合，必須依病況給予適當的藥物。新型乾眼症治療藥劑選擇如：(1)含有玻尿酸成分的人工淚液，(2)免疫抑制劑，環孢素（Ciclosporin)，針對中重度的患者，藉由免疫調控降低發炎反應，改善淚液品質，(3)含有水液及油脂，雙重成分的人工淚液，(4)含有右旋泛酼醇（Dexpanthenol)的眼用凝膠，用於治療乾眼症所造成的角膜或結膜表皮受損。

廖士傑提醒，乾眼症嚴重程度與體質、生活環境、工作形態等因素有關，平日要注意眼睛的保養，避免長時間用眼，讓眼睛充分休息。除了定期追蹤，倘眼睛乾澀持續發生或出現眼睛變紅，視力模糊的狀況時，建議提早就醫，避免延誤治療時機。

(中時新聞網)