臺北市大安區公所自10月12日至11月6日開辦的新移民生活成長營暨電腦應用班，自去年開辦後深獲好評，很多學員沒想到能參加一種課程，卻學到滿滿的生活知識，今年全世界面臨疫情，課堂中也加入了社區防疫知識，讓新移民更能注意衛生，保護自己也保護別人；防疫、防災、人身安全、消費爭議、就業及考照輔導與電腦課程結合，課程內容實在創新與新穎。

新移民電腦應用班，結合消保防疫防災常識一班搞定。(大安區公所提供)

近日治安問題再次浮現，第1堂課就請臺北市政府警察局婦幼警察隊針對人身安全與拒絕暴力進行宣導，讓新移民朋友們學會尊重自己的身體自主及保護人身安全。業服務處與新移民學員說明應徵工作注意事項等，緊接著就教如何撰打一份完整的履歷表，讓新移民求職不求人。

來自緬甸的洪小梅小姐說：｢這次為期一個月的課程，我不只學到防疫的正確觀念，對消費者的權益及消費糾紛法規更加了解，對電腦文書更加熟練了。」

林明寬區長說，去年藉由生活成長營及電腦結合課程的開辦，佳評如潮，今年繼續辦理就是要讓新移民朋友學習電腦技能，並提升新移民生活適應能力，提供就業考照輔導等，對於新移民不論生活還是求職上都大大加分。

(中時新聞網)