陸股開高走低，截至6日收盤，滬指收報3,312.16點，跌0.24％，成交額達人民幣（下同）3,255億元；深成指收報13,838.42點，跌0.4％，成交額5,530億元；創業板指收報2,733.07點，跌1.97％，成交額2,560億元。

從盤面上看，港口航運、半導體、家電、券商、有色金屬等類股漲幅居前；醫療器械、生物疫苗、充電樁、白酒等概念股跌幅居前。

(工商 )

#收報 #成交額 #陸股 #居前 #深成指