中鋼（2002）Q3稅後淨損6.96億、年減132.28％，每股稅後淨損0.04元，累計前三季稅後淨損為43.60億元，累計每股稅後淨損0.28元，但第四季隨著鋼價上揚與出貨暢旺，力拚全年轉盈。

(工商 )

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