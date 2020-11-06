中鋼Q3每股稅後淨損0.04元 Q4拚轉盈 15:202020/11/06 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）Q3稅後淨損6.96億、年減132.28％，每股稅後淨損0.04元，累計前三季稅後淨損為43.60億元，累計每股稅後淨損0.28元，但第四季隨著鋼價上揚與出貨暢旺，力拚全年轉盈。 (工商 ) #中鋼 #稅後淨損 #轉盈 #每股 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王品轉虧為盈 光Q3賺贏上半年 17:122020/11/06 財經 鈺太Q3財報亮眼 Q4拚續旺 04:102020/11/06 證券．權證 《半導體》SoC大好＋遠端需求旺 聯詠前3季每股賺13.43元創新高 15:562020/11/06 財經 市場運價下修 華航Q3每股虧0.13元 04:102020/11/06 證券．權證 《觀光股》王品Q3獲利衝近6年半高 前3季轉虧為盈 16:482020/11/06 財經 《其他電子》橙的Q3轉盈 前3季每股賺0.14元 17:382020/11/06 財經 鎧勝-KY前三季轉盈 每股盈餘0.58元 16:392020/11/06 財經 《半導體》矽格Q3獲利續登高 前3季每股賺3.08元 11:412020/11/06 財經 《塑膠股》台聚Q3獲利翻倍 Q4拚更上一層樓 11:242020/11/06 財經 《電機股》東台第3季轉盈 每股盈餘0.09元 14:312020/11/06 財經 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 比特幣暴漲原因找到了 市場消失近7萬枚流向曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 川普「赴美製造」大旗被折斷？ 專家：鴻海有機會解脫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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