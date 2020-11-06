文傳會副主委鄭世維6日在反關台挺中天戶外開講力挺言論自由，他認為現在民進黨並沒有替台灣人民健康把關，萊豬進口在過去與現在說法不一，所以台灣需要不一樣的聲音，現在民進黨一黨獨大，老百姓一定要為食安、國家安全及言論自由來把關。

鄭世維痛批民進黨身為執政黨，是國家的大家長，應該為百姓把關，但民進黨過去在野的時候聲稱含有瘦肉精的美豬都不能進來，但現在「髮夾彎彎來彎去」，還有瘦肉精的美豬要進來，他反問在場民眾：「吃得下嗎？」

明年即將開放來豬進口，鄭世維直問民進黨如何對下一代交代？豬肉之於台灣民眾很普遍，所有人都可能吃到，民進黨光是口罩國家隊都管不好了，所以我們需要有不一樣的聲音。

鄭世維認為台灣社會要有不一樣的聲音，民主的精神是「你講的內容我不能接受，但是我捍衛你說話的權利」，現在民進黨一黨獨大，我們老百姓一定要為基層發聲，為食安、國家安全、言論自由來把關。

(中時 )