台北市議員羅智強指出，大安森林公園生態池疑遭人野放外來種螯蝦，恐影響螢火蟲復育等。台北市公園處今天表示，目前先在生態池放捕蝦籠，後續擬採抽乾池水方式根除。

中國國民黨籍台北市議員羅智強今天召開記者會表示，有民眾轉告，大安森林公園生態池近期出現大批大理石紋螯蝦，這類螯蝦屬外來種，繁殖力驚人，可能遭人野放，恐影響生態池環境，現由大安森林公園之友基金會派員人工清除，呼籲民眾不要隨便野放，以免影響生態。

出席記者會的大安森林公園之友基金會副執行長柳春堂說，這種螯蝦只有晚上可捕獲，志工每週約可捕捉200多隻，公園內有4處生態池都發現這類螯蝦蹤跡。

昆蟲達人吳加雄在記者會上指出，大安森林公園已成功復育螢火蟲多年，這種螯蝦有亂剪水生植物習慣，可能會破壞螢火蟲棲地，呼籲不要任意野放，否則恐影響公園生態。

台北市政府公園路燈工程管理處青年公園管理所主任王淑雅表示，針對這種影響生態池環境的螯蝦，會先放置捕蝦籠，若螯蝦數量持續增加，考量以抽取放光池水方式處理。（編輯：戴光育）1091106

(中央社)