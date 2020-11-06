11/7星期六，為一年一度的立冬，這是一個年尾交年運重要的節氣，也是年運交接之時，請你一定要把握這天轉運的機會。而2020受鼠本命年影響的生肖「鼠、兔、馬、羊、雞」，在經歷了一整年的天時不與、勞心勞力、以及病痛憂鬱後，將會在立冬時刻，逐漸交接給2021年牛本命年「牛、羊、狗、龍、馬」。

無論你是否受到「牛本命年」影響，12生肖的你，都必須藉由立冬這個轉運的重要日子，為自己增添好運！當然2021牛本命年受影響生肖「牛、羊、狗、龍、馬」更要注意，快來看看如何在立冬替自己補運！

▍1.吃糯米的食物

立冬這一天可吃糯米的食物來補中益氣，像是湯圓，要吃雙數，代表著雙雙對對、圓滿福氣。

▍2.擺置鮮花

立冬招姻緣最適合的方向是北方，當天可在家中或臥室的北方擺上花束，可改善冬天凋零跟蕭瑟的運勢。也能趕走光棍的魔咒。花的種類不拘，建議用粉色，如果是放玫瑰的話，要將刺剔除，並以雙數為佳。

▍3.擺放橘子跟橘皮

橘子為冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥的意思，在立冬當天擺幾個橘子在客廳，可使人生氣蓬勃，並為運勢轉換招來好兆頭。此外，數字9屬於「陽」，可在立冬當天把橘皮剝成9片（或九九81片），放在家中的各角落，一周之後清除。如果橘皮無法順利乾燥，表示某處的濕氣過重或是有穢氣，要特別打掃丶除濕。

▍4.配帶適合自己的手鍊

在年前的轉運時刻，可多行善佈施為自己種福田，也可配戴適合自己的水晶，或按照八字的生肖喜用配帶三合貴人生肖手鍊，為自己轉好運！

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(中時新聞網)