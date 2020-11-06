前總統陳水扁與媒體人趙少康日前在節目中上演「大和解」，陳更在節目中親揭「蔡蘇不合」內幕，引發各界關注。成功大學政治學系教授丁仁方指出，陳此舉是要提醒蔡「小心蘇貞昌」，此舉背後是十足的政治考量，目的是為自己的特赦見縫插針、製造矛盾；然而，當談到「誰沒拿過陳水扁的錢」，陳說出「沒拿過的出聲一下」，也埋下後續波瀾的伏筆。

丁仁方接受香港媒體《中評社》專訪表示，陳水扁是個「十足十的政治動物」，他的所有談話、動作都是經過算計的。陳如今的算計目的何在？既然他不參選，理論上該當「調人」角色，但他的言行非但不是在「調和鼎鼐」，也不全像是在爭取關注，那他恐怕就是為特赦而來。丁直言，當初陳爭取特赦就是卡在總統蔡英文這關，陳後續應該還有二波攻勢。

至於副總統賴清德的角色定位，丁方仁指出，其實特赦陳水扁是賴從台南市長到行政院長的主張，但在歷經李全教事件以及種種黨內打壓後，賴不得不於2017年9月接下行政院長，最終被封殺無法代表民進黨參選總統；如今更被蔡英文當了副手「看管」。

丁仁方強調，陳水扁受訪時說的話都是來自精心算計，尤其他那句「沒拿過的出聲一下」，更是見縫插針、十足引戰，想必後續還有第二波攻勢，引發的效應也不僅止眼前；然而，陳這種種言行，也讓自己再也沒人敢信任。

(中時新聞網)