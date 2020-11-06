美國總統大選結果趨於明朗，投資人謹慎布局轉淡，美東時間周四華爾街股市收漲。今日台股多頭匯聚，開盤上漲33.6點，報12952.49點，盤中漲幅穩中有升，持續向萬三靠攏，最高站上12999.16點，最低下探至12927.3點，仍穩守12900關口，終場上漲54.73點或0.42%，收12973.53點，成交量1829.52億元，日K連5紅。本周上漲427.19點或3.4%，周K長紅。

熱錢湧入台股亦湧入匯市，新台幣兌美元早盤暴漲逾3.8角，一度衝上28.492元，攻破彭淮南防線，登23年來新高，午盤收在28.55元，升值3.24角。

今日外資(不含外資自營商)買超138.3545億元，投信賣超1.8701億元，自營商賣超0.5313億元，三大法人買超135.95億元。今日土洋對作，外資連5日買超，累計買超527.82億元，本月至今，外資保持買超態勢。

今日集中市場漲多跌少，由玻璃、其他及紡織包下類股漲幅前三名，分別收漲2.38%、1.32%及1.12%。受到大立光(3008)下挫影響，光電股收跌1.38%，跌幅最深。權值股、高價股帶旺大盤，台積電(2330)ADR收漲1.1%，台積電開漲4元至455元，收漲0.33%、報452.5元；鴻海(2317)小幅開高0.6元至79.6元，收漲0.89%、報79.7元；聯發科(2454)開漲5元至701元，收漲0.57%、報700元。不過，股王大立光因旺季不旺而卡關，收跌1.72%、報3145元，玉晶光(3406)聯袂收跌。

高價股人氣不墜，股后矽力-KY(6415)開盤即亮燈漲停，強登2340元至收盤；祥碩(5269)持續走高，終場站上漲停價1620元。矽力-KY、聯發科引領IC設計族群走高，聯詠(3034)、愛普(6531)、晶心科(6533)、世芯-KY(3661)多檔收紅，其中世芯-KY以漲停作收。比特幣勁揚，價格漲破1.5萬美元大關，為2018年1年來新高，概念股上演慶祝行情，板卡廠映泰(2399)、承啟(2425)、麗臺(2465)、華擎(3515)漲勢凌厲。多方亦站在金融股，玉山金(2884)、國泰金(2882)、中信金(2891)、兆豐金(2886)紅通通。

5日RSI為73.09，10日RSI為62.42。9日K值為73.26，9日D值為56.30。20日乖離率為1.06。今日股匯雙漲，股王、股后卻分道揚鑣，台股落在12900關口高檔震盪，萬三在前，近關情怯。倫元投顧指出，待美國總統大選塵埃落定，台股將回歸基本面。展望下周，日盛投顧看好鋼鐵股、蘋概股、運動風概念股、車用電子股及生技防疫股，預期台股落在12,500～13,200點區間震盪。

(時報資訊)