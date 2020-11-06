中鋼(2002)第三季稅前轉盈，但稅後仍虧損，單季每股淨損0.04元；前三季歸屬於母公司業主淨損43.6億元，每股淨損0.28元。隨著第四季鋼市續旺，預計第四季獲利比第三季明顯增長，全年力拚可以獲利。

中鋼第三季開月盤的熱軋產品逐月上漲，提振業績；單季營收766.49億元，毛利率上揚至3.95%；代表本業的營業淨損1.55億元，比第二季營業淨損10.36億元大幅收斂；在業外總收益4.82億元挹注，單季稅前盈餘3.27億元，比第二季轉盈；在扣除所得稅後，稅後淨損4.09億元，歸屬於母公司業主淨損6.96億元，每股淨損0.04元。

受到上半年鋼價下滑影響，前三季業績比去年同期下滑，前三季呈現虧損；前三季營收2271.77億元，年減19.39%；營業淨損35.71億元；稅前淨損34.91億元，歸屬於母公司淨損43.6億元，每股虧損0.28元。

展望第四季鋼價續揚且出貨持續增加，中鋼本季的毛利率將明顯上升，預計本季可回到以往獲利之水準，並有機會彌補上半年虧損，挑戰全年轉盈。

(時報資訊)