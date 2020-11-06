原相(3227)今(6)日舉辦法人說明會，第三季因疫情帶動遠距商機持續發酵，營收、獲利均寫歷史新高，毛利率更衝上59%，原相第三季財報繳出亮眼成績單主要動能來自於電競滑鼠、TOG滑鼠、心律感測以及地機器人等產品，面對晶圓產能緊縮，原相表示，會盡可能爭取滿足客戶需求。

原相第三季營收21.83億元，季增加21.1%，也較於去年同期成長21%，營收比預期好，寫單季歷史新高，單季毛利率衝上59%，相較第三季成長2.5個百分點、相較去年同期成長1個百分點，稅後淨利約43億元，相較第二季成長55%、相較去年同期成長38%，單季每股盈餘3.17元，也創歷史新高，單季營業淨利率24.8%，相較第三季成長5.5個百分點，主要是營收、毛利率均比預期好，且營業費用率相較預期低。

原相累計前三季營收為56.8億元、年增加37%，主要是今年電競滑鼠、遊戲機、安防、TWS以及掃地機器人表現均相較去年好，毛利率為57.8%，相較去年同期成長0.1個百分點，營業淨利率為20.9%，相較去年成長7.8個百分點，累計前三季每股盈餘更達7.18元，超越去年全年的6.23元。

發言人羅美煒表示，原相第三季營收成長主要來自電競滑鼠、TOG滑鼠、心律感測以及地機器人等產品，但因為利率調降，影響投資收益加上台幣升值導致，第三季約有500多萬的業外淨損。

面對晶圓產缺貨，羅美煒表示，原相會盡全力滿客戶需要，設法拿到需要的產能。

(時報資訊)