頭份市公所清潔隊呼籲市民丟棄棉被時先行剪成小塊。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所近幾月來收運垃圾，發現市民丟棄垃圾分類未落實，使得垃圾車遭苗栗縣垃圾焚化爐退運次數增加，甚至還有將未熄滅的香灰餘燼丟入垃圾車內造成火警，市公所呼籲市民落實垃圾分類，協助清潔隊順暢運作。

頭份市公所清潔隊近期收運垃圾發生不少狀況，令清潔隊相當頭疼，除了垃圾車遭苗栗縣垃圾焚化廠通報進廠廢棄物違規，以及退運次數開始增加，更有民眾將尚未完全熄滅的香灰餘燼丟入垃圾車內造成火警。因此，市公所呼籲民眾千萬要將垃圾妥善分類並適當處理，除希望大家協助清潔隊業務順暢運作外，並保障隊員及倒垃圾民眾的人身安全。

市公所表示，清潔隊在市公所後停車場有設置垃圾車作為垃圾收集點，民眾常會載運棉被來丟棄，但垃圾車進焚化廠，其實有規定廢棄物尺寸限制，以防止焚化時架橋堵塞，而棉被即是大宗違規項目。

再加上民眾資源回收物分類不確實，導致垃圾車遭開立違規通報單次數逐漸增多。如此下去，用來當作收集點的垃圾車，可能隨時將被禁止進廠，導致公所垃圾收集點須被迫暫時關閉。

為改善違規情形，清潔隊目前不定時派員在垃圾收集點進行破袋，檢查垃圾袋內是否混雜資收物，並希望頭份市民可以養成良好的分類習慣，不要貪圖個人的方便反而造成大家的不便。棉被則仍請鄉親儘可能自行裁剪，以長不超過1.5米、寬不超過1.2米為佳，直接丟進夜間各沿線收集的垃圾車內即可，載運至收集點丟棄反而會造成棉被過度集中，使垃圾車遭抽檢違規機率增加。

另外，頭份清潔隊今年已發生數起垃圾冒煙焚燒情事，幸虧都是早期發現並未擴大，因此市公所再度提醒市民，未燃盡的香灰及金紙須先澆水確認已完全熄滅後再丟垃圾車，至於鋰電池及行動電源等則應依規定交給資源回收車處理，玩偶玩具等物品若裝有電池亦須取出，勿直接丟進垃圾車，以有效降低發生焚燒機率。

(中時 )