桃園地方法院蔡姓法官日前介紹1位朋友給曾姓女法官，因蔡座位在曾後方，有次看到該朋友Line曾女時，以「老婆」相稱。蔡誤以為曾、男性友人還是已婚身份，2度用手機拍下電腦螢幕、向上報告。曾姓女得知被偷拍後，裝設微型攝影機發現是蔡男所為，蔡姓法官為此遭檢方認涉妨害祕密提起公訴，至於誣告則是不起訴。

桃園地檢署調查，蔡姓法官日前介紹1名男性友人給曾姓法官認識，2人後來交往。今年5月25日，因為蔡在法院的辦公室座位位於曾女後方，蔡看到曾女電腦螢幕跳出該男傳給曾女的訊息，並以「老婆」相稱。

蔡姓法官因此相當震驚，他稱，當時以為曾姓法官及其男性友人各自已婚，因此用手機拍下曾女和友人的對話紀錄，當天也把狀況告知地院院長邱瑞祥。6月9日邱瑞祥約談曾姓法官，並出示曾女被翻拍的對話紀錄。但曾女表示她和男性友人皆已是單身身份，並非是婚外情，邱事後也把狀況跟蔡說明。

不過曾女發現被偷拍螢幕後大驚，在辦公桌架設微型攝影機，並於17日下午拍到蔡男又拿手機翻拍其螢幕，因此怒告蔡男誣告及妨害祕密。桃園地檢署受理後，6月20日還搜索桃園地院。

蔡男坦承用手機翻拍曾女及男性友人的對話紀錄，並告知邱瑞祥曾女疑似婚外情的狀況。蔡說，他認識該男性友人後，有人曾經介紹妻小給他認識，不知道他們已經離婚，也不知道他們在交往，看到男性友人傳「老婆」，他才很訝異，認為自己是介紹人，因此破壞2個家庭。因心裡很痛苦，為了挽救這件事，才會把事情告訴邱瑞祥。

檢方認為，誣告部分，雖然曾女及男性友人在Line有談及婚姻狀況，但無法證明蔡男曾經看到該訊息。加上曾女只跟少數人提到離婚狀況。事後蔡姓法官還跟男性友人見面，詢問為何隱瞞離婚。因此難認蔡姓法官是故意捏造婚外情，罪證不足不起訴。

(中時 )