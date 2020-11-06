看好高雄未來3年的房市榮景，興富發集團明年一口氣將推出5大建案，總銷440億元，如果再加上鄭欽天總裁個人持有華王飯店舊址的80億元，總銷達520億元，創下興富發集團在高雄單一年度的歷史最高紀錄。

興富發建設代銷事業部特助苗青德6日召開記者會，說明大樓預售建案「愛情河左岸」的銷售狀況、以及興富發集團明年在高雄的推案規劃。

苗青德指出，住在美麗河畔旁，將浪漫的環境氛圍帶入生活，是許多人夢寐以求的願望，舉凡巴黎塞納河畔、德國萊茵河沿岸的住宅，開窗就有河景，下樓就有河畔綠廊道，「愛情河左岸」就是要塑造這樣的氣氛。

他說，無論是置產或是投資，如果你跟親朋好友說，「我有一棟房子在愛河畔」，大家馬上知道在那裡，即使要出租給觀光客或是承租客，只要說出愛河，大家的腦海，馬上就會浮現愛河的影像，因為，高雄愛河是台灣八大景之一。

苗青德表示，更何況「愛情河左岸」基地，沿著五福路到漢神、大立精品百貨、蔦屋書店大約3分鐘，若想感受慢活感，則可沿民生路的綠蔭大道，到中央公園享受自然，前往港邊走，則有高雄海流行音樂中心，到輕軌光榮碼頭站搭乘一站，就到駁二藝術特區，生活便利性相當好。

他說，除了「愛情河左岸」之外，興富發集團看好高雄未來的房市前景，明年將一口氣推出5大建案，每個基地都有它的獨特性，包括總銷約100億元的「愛情河左岸二期」、總銷50億元的中正案、總銷約50億元的博愛和重和路案、總銷200億元的美術館案、以及總銷約40億元的中都案，合計約440億元。

如果再加上興富發集團總裁鄭欽天私人擁有、位於鹽埕區的華王飯店舊址，大約80億元的總銷預售建案，總銷總額將破520億元，是興富發集團歷年來在高雄推案，單一年度的歷史最高紀錄。

他說，全球資產上漲，主要是從2008年之後的QE3（貨幣寬鬆政策）開始，如今，因為新冠疫情（COVID-19）的關係，全球QE的規模是2008年的3到4倍，因此，在超低利率、台商資金、以及國外熱錢的湧進之下，「高雄房市應有3年好前景」。

(工商 )