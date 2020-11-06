華新科（2492）公告10月營收，受到中國黃金周工作日減和歐洲地區疫情加劇的影響，華新科10月營收月減8％，降至32.79億元，年增55.9％。

同集團的天線廠佳邦（6284）10月營收更大幅衰退16％，中斷營收創高走勢，降至4.82億元，惟仍較去年同期成長26.84％。

信昌電10月營收則為3.28億元，月減8％、年增55％。

整體來說，10月受到工作天數減少影響，華新科集團公司10月營收衰退8～16％。

(工商 )