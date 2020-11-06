華新科10月營收月減8％ 佳邦衰退終止創高 15:292020/11/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公告10月營收，受到中國黃金周工作日減和歐洲地區疫情加劇的影響，華新科10月營收月減8％，降至32.79億元，年增55.9％。 同集團的天線廠佳邦（6284）10月營收更大幅衰退16％，中斷營收創高走勢，降至4.82億元，惟仍較去年同期成長26.84％。 信昌電10月營收則為3.28億元，月減8％、年增55％。 整體來說，10月受到工作天數減少影響，華新科集團公司10月營收衰退8～16％。 (工商 ) #信昌電 #華新科 #佳邦 #月營收 #衰退 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》智伸科10月營收年增1.02％ 不如市場預期 16:132020/11/06 財經 《半導體》旺宏10月營收月減17.6％ 仍年增4.8％ 15:402020/11/06 財經 中龍鋼鐵10月營收66.06億、年增4.59％ 15:092020/11/06 財經 《電子通路》聯強10月營收286億元 年減6％ 14:142020/11/06 財經 《航運股》空運需求高飛 中菲行10月營收年增逾3成 10:502020/11/06 財經 《半導體》雍智10月營收再攀峰 前10月提前創新高 09:592020/11/06 財經 6日十月營收發布 已有35檔創新高 16:202020/11/06 財經 穩懋10月營收 今年新高 04:102020/11/06 證券．權證 《熱門族群》奇力新、凱美10月營收下滑 Q4估勝去年同期 12:152020/11/06 財經 華通10月營收 創歷史新高 04:102020/11/06 證券．權證 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 比特幣暴漲原因找到了 市場消失近7萬枚流向曝光 - 要聞 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 拜登來了 大陸暗爽？謝金河爆半導體股洩玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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