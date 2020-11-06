Touch Taiwan今年受到COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，實體展延至2021年4月21至23日舉行。近年Touch Taiwan已逐漸轉往應用面與整合方向邁進，雖然顯示器產品與技術仍是Touch Taiwan展覽重點之一，但隨著廠商於近年面臨顯示產業的轉型和升級，未來將帶動智慧顯示解決方案供應鏈的形成，並牽動相關零組件的消長變化。由2019年行政院舉辦的「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」（SRB會議），標示出台灣顯示產業未來發展應結合各項智慧科技，並朝向具有高發展潛力的四大應用場域：智慧移動、智慧醫療、智慧零售及智慧育樂，帶動顯示器相關產業之跨域應用，期望為台灣顯示產業帶來新商機和轉型契機，讓更多國家與地區可以看到台灣顯示器產業的新產品、新技術、解決方案與場域應用。有鑑於此，Touch Taiwan 2021將提供一個最貼近產業的交流平台，以解決方案、場域應用、創新技術及商機媒合為核心，規劃智慧顯示、智慧製造、工業材料、電子設備及新創學研等5大展示主題，串連上中下游完整產業鏈，帶動智慧醫療、零售、移動、育樂科技等場域應用服務。展中預計將提供「SMART 100+」100種具有競爭力的解決方案及1對1商機媒合會，以創商機 、 建生態、育人才為主軸，邀請廠商共同展現技術成果，協助廠商達成數位化轉型、協助廠商、新創與中小企業、找資金、找供應鏈、找夥伴開拓海內外市場，發掘藍海商機。

智慧顯示展聚焦於顯示科技的跨域整合應用，包含智慧醫療／零售／移動／育樂等，帶動未來智慧顯示生活，呈現上中下游完整產業鏈與解決方案。另外，市場也看好未來 5 年內新世代 Micro／Mini LED 產品開發，將會開啟一個新的應用、新的商業模式機會，因此，Micro／mini LED 關鍵技術、應用也是本次展覽聚焦項目之一。

智慧製造展則是因應國內外業者推動先進製造，提供高科技廠最有效率的解決方案，本次展示項目包含智慧製造、系統整合、視覺檢測、AI人工智慧與物聯網、資通安全、智慧物流與自動倉儲，展覽會中將募集廠商的解決方案，應用在半導體、顯示器、AI人工智慧、AOI等產業核心技術，協助參展商跨領域的應用商機。

受到COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，各產業面臨人力及原物料的短缺，進而影響供應鏈與終端市場，材料廠近年來也紛紛以創新材料突破技術瓶頸，除了在顯示器產業發展之外，也進而投入關鍵材料包括電子構裝、光電、半導體、綠電、儲能、車電、高頻材料、循環經濟、化工與化學等多元創新應用領域，尋找更多商機。

2021年Touch Taiwan 增設「電子設備」專區，將打造上半年最強的電子生產製造設備展覽會。展示項目包含化合物半導體、3D IC、FOWLP／PLP、高科技廠務和系統、關鍵模組和零組件、半導體設備自主化與鏈結國際供應鏈

2021年Touch Taiwan 增設「新創學研」專區，將提供新創公司與潛在合作夥伴一個完整的交流機會，建構合作生態系，創造新商機。

(工商 )