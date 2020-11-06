葉姓男子租用土地和廠房，專門用來堆置事業廢棄物，包括PVC廢料、廢五金混合物、廢電線電纜等等，數量多達數千公噸，大量廢棄汙泥以太空包盛裝後棄置。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

地主坐收大筆租金，放任不肖業者棄置大量事業廢棄物，汙染土地、危害環境，連檢察官都看不下去！彰化檢方接獲彰化縣環保局通報，循線查獲不肖環保掮客49歲葉男、地主54歲王男、48歲黃女等5人涉犯廢棄物清理法，檢方訊後葉男限制住居、黃女20萬元交保，王男聲押後法院裁定30萬元交保並限制住居。

彰化縣環保局日前接獲檢舉，指縣內多處土地、廠房，遭棄置大量廢五金廢塑料等事業廢棄物，遍及鹿港、二林、芳苑，和雲林縣古坑鄉等地多處廠房、空地，遭棄置事業廢棄物數量高達數千公噸；行政稽查後認定有不法，移請彰檢法辦；彰化地檢署組成專案小組，循「檢警環查緝國土犯罪平台」辦案模式偵辦。

檢察官蔡奇曉等5名檢察官4日指揮警方、環保單位發動搜索，動員上百人次前往台中、彰化、雲林等16處，傳訊或拘提15人到案說明。

葉姓男子租用土地和廠房，專門用來堆置事業廢棄物，包括PVC廢料、廢五金混合物、廢電線電纜等等，數量多達數千公噸，大量廢棄汙泥以太空包盛裝後棄置。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

檢方調查發現，葉男並未向主管環保機關申請領有廢棄物清除、處理許可證，卻以每個月2萬元至9萬元不等租金，向王男等多名地主承租鹿港鎮內多處廠房，再以每公噸500元至5000元成本，收購電纜線PVC廢料、廢五金等，非法處理售出牟利後，再將剩餘的廢料載運至租用的廠房空地丟棄，嚴重汙染環境。

由於王男等多名地主，提供土地、廠方，坐收租金卻放任不肖業者汙染環境，其中王男每年收租金高達3、4百萬元，另外還涉及棄置電鍍汙泥、廢液等罪嫌，犯嫌重大，5日遭檢方聲押，6日羈押庭上法官裁定30萬元交保，並限制住居。

葉姓男子租用土地和廠房，專門用來堆置事業廢棄物，包括PVC廢料、廢五金混合物、廢電線電纜等等，數量多達數千公噸，大量廢棄汙泥以太空包盛裝後棄置。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

(中時 )