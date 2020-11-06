中信兄弟在台灣大賽前4戰打完取得3勝1負的「聽牌」優勢，但昨天遭統一獅布雷克完封，G5魔咒仍未打破，明天兩隊將回到洲際棒球場，翻開過去兩隊在台灣大賽的歷史，兄弟在G6握有百分百的贏球勝率。

兄弟昨天力拚在台南拋下總冠軍彩帶，推出羅傑斯先發，但他僅投4.1局就被「KO」下場，打線也遭到布雷克壓制，以0比6吞敗，這也是中信接手後，兄弟在台灣大賽G5的第5敗，至今中信接手後G5勝率仍為0。

雖然沒能在台南奪冠，但兄弟仍握有百分之75的奪冠機率，在包含先取得1勝優勢的情況下，過去共有12次在取得3勝2負後奪冠，僅有1998年興農，2001、04年統一及05年的兄弟遭到翻盤。

且過去獅象在台灣大賽4度交手，兄弟在G6取得4勝0負、勝率百分百的優勢，分別是1993年、2001、08、09年，都由兄弟取得勝利，明天統一誓言挑戰打破兄弟G6的完美勝率，將戰線扳平，於G7決一死戰。

(中時 )