「勁戰殺手」三度遭逮！36歲顏姓慣竊今年4月在雙北地區竊取30輛「勁戰」的高價零件被逮，關押4個月出獄後又衝撞警方攔撿點，並在車內搜出多起零件，顏男交保後竟又繼續犯案，將解體後的車輛丟進越堤道內的水塘中，但他的行為早被警方盯上，前（4）日警方趁他在拆解車輛時將他逮捕，並一舉搗破上游負責銷贓的解體工廠，警方初估每月不法獲利高達500萬。

據了解，知名車款「勁戰」受到時下年輕人喜愛，喜歡用各式的精品零件改裝，也被稱為「把妹神車」，由於零件因高價且通用，引起顏嫌的注意，專偷它的零件變賣。

警方在11月受理多起民眾「勁戰」遭竊案件，經調閱監視器發現又是綽號「勁戰殺手」之顏姓慣竊涉案，更發現顏嫌將偷來機車「大卸八塊」後，竟將車骨殘骸推落新北市五股區7號越堤道內大水塘中，意圖「毀屍滅跡」，警方到場勘查水塘水深未見車體且無法下水將車拉上岸，遂靈機一動調用民間怪手重機具前往挖掘，未料經打撈後，竟在同一水域挖出3輛機車骨架。

警方觀察該處地點偏遠且路況不佳，派員兵分4路在附近草叢、空屋等隱密處所搜索顏嫌拆車地點，未料竟真的在離水塘約300公尺遠草叢內，發現一輛正遭拆解到一半的勁戰重機，經地毯式搜尋，果然在鄰近草叢內順利逮捕顏姓慣竊，並於顏嫌身上及所騎乘之機車置物箱內，查扣毒品、機車零件及拆卸工具等贓證物。

顏嫌遭逮後供出坦承多次與52歲的高姓男子一起行竊機車，並將機車零件銷贓給32歲的陳姓男子，昨（5）日晚上派員前往中和區一間未掛市招之鐵皮工廠，在工廠內發現多達75輛未懸掛車牌之重機車，及滿坑滿谷遭拆卸之引擎、排氣管、避震器、車殼、車燈及儀表板等大量零件，其中更有要價12萬元的「大黃蜂」排氣管。

警方找來害車主們到場指認，辨識出8輛遭竊之勁戰重機車及多件高價精品改裝零件，訊後也將3人依竊盜、贓物、毒品罪嫌移送法辦，而顏嫌也再度遭到法院裁定羈押。

要價高達12萬的「大黃蜂」排氣管。（翻攝畫面／李俊淇新北報導）

(中時 )