經濟部日前開放工業區內可設置公托中心，新北市社會局表示，新北除了今年9月啟用、設置於五股工業區內的五權公托中心外，新店寶高智慧園區的公托中心也預計明年啟用，此外新莊工業區的華固建設、土城工業區的華南銀行，目前已完成立體化申請，將回饋市府124坪、172坪的公托設施用地，最快2022年完工。

蔡政府廣推托嬰中心，但過去經濟部管轄的工業區，未將托嬰中心納入公共設施用地，導致全台的工業區全無法設置托嬰中心，工業區的勞工往往得繞大老遠的路，將小朋友送托；中央經跨部會協調，昨宣布放寬《工業園區各種用地用途及使用規範辦法》規定，將托嬰中心比照「學前教育機構」，可在全國203處的工業區設立。

不過新北市社會局表示，新北迄今共設置75家公托中心，但適合的場地愈來愈難找，新北市一直盼能利用工業區設置公托中心，經過多方研究，新北發現可依《性別工作平等法》第23條規定，凡雇用100人以上的雇主，必須設立托兒設施或適當之托兒措施，據此向中央爭取，終獲中央同意依地方自治權辦理。

社會局長張錦麗指出，新北早在今年9月29日就已經成立全國第1家位在工業區內的五股五權公共托育中心，明年新北市還會在新店寶高智慧園區設立第2家公共托育中心，並鼓勵民間企業運用乙種工業區立體化方案獎勵容積回饋空間設立，真正做到職場安心托育。

新北市經發局補充，此外新莊工業區的華固建設、土城工業區的華南銀行，已完成工業區立體化申請，承諾分別回饋市府124坪、172坪的公托設施共地，最快2022年完工後移交，「盼讓員工白天上班可以將孩子帶來，下班再帶回家，真正做到讓年輕人可以在職場安心托育。」

(中時 )