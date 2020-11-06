國內首宗進入實質建置的漁電共生案場；台泥（1101）指出，企業團旗下台泥綠能，6日已與台鹽綠能簽約，台泥綠能將以13.98億元，委託台鹽綠能進行位於嘉義、裝置容量43MW的漁電共生案EPC統包工程。

台泥指出，此案場將在2020年11月中旬動工，預計在2021年7月開始正式發電，平均年發電量將達5,400萬度，可供應超過1.6萬戶家庭1年所需用電，20年累計可減少碳排放量達1,550座大安森林公園的碳吸附量。這也是全台第一座大型「漁電共生」光電專區案。

台泥指出，此建置案在不影響原有土地使用目的下，經由妥善規劃設計，建置一座兼具魚塭養殖與設置太陽能電廠的「漁電共生」場域。此場域在維持原有漁民養殖行為下，結合學術理論、引進AI技術以提升漁民養殖品質與產能，同時在這塊60公頃養殖土地的塭堤上建設一座約43MW的太陽能電廠，不僅落實政府推動再生能源政策，也創造養殖、創能與環境三贏的綠能建設，充分落實循環經濟的精神。

「人類只有一個國籍-地球」，台泥指出，這是台泥企業團在規劃綠能發電、循環經濟發展時的中心思維，對於環境氣候變遷的重視與關心，身體力行，除自行立下減碳目標，對於再生能源的推動更是不遺餘力，因此於2018年成立全資子公司「台泥綠能」，積極布局再生能源領域，投入太陽能光電、風力發電、地熱發電的建置，同時針對其他可行再生能源領域也積極評估與研究，力求對環境善盡企業社會責任。

(工商 )