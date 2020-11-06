隨著英國央行周四宣布加大1500億英鎊的債券購買，以協助政府注資飆升的公共支出，英國財政部長桑納克(Sunak)在隨後的國會報告中宣布，進一步推動其2000億英鎊(約2614億美元)的經濟復甦計畫。

桑納克擴大了新冠休假方案，將為暫時離職工人的薪水80%提供補助，計畫將延續到明年三月，並表示將為其他的支持就業提供數十億英鎊支援。

連同對暫時休假支援的擴展，桑納克也增加對自營商的支援，對蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的保證金援提高20億英鎊，來到160億英鎊。

財政部這項休假相關政策將在明年一月進行檢討，檢視雇主是否可以將目前的員工總成本5%負擔，再往上提高。

在上周六首相強生宣布全國進入關閉之時，桑納克仍想減少就業支援的規模，如今打破了先前政策規劃。先前的支援規模為支援近900萬個工作，八個月的時間預計將花費520億英鎊。

財政部表示，從第一波疫情的經驗得知，與社交管制的時間相比，對商業的經濟影響總是持續更久。

(時報資訊)